全世界希望一睹英国小王子的风采

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦7月23日 - 周二全世界都在翘首企盼，希望一睹刚刚出生的英国小王子的风采，各大媒体的摄影师们全副武装，准备拍摄英国威廉王子和凯特王妃带着他们的儿子出院的场景。
现年31岁的凯特周一下午诞下一名男婴，小王子将是英国王位第三顺位继承人。
王室要在晚些时候才会宣布小王子的名字，但“乔治”和“詹姆斯”这两个传统的皇室名字是博彩公司下注者最看好的名字。
威廉夫妇一改传统，通过新闻发布会宣布了小王子的出生消息，但预计还是会遵循在离开圣玛丽医院时，让民众一睹皇家宝宝的传统。
《王室》杂志(Majesty)执行编辑Joe Little表示：“我们可能仅仅会瞥到婴儿的头部上方，但他们会遵守这一传统。”
“此后，我们会有一段时间看不到他们。孩子的出生是一个非常私密的时刻，而他们是一对非常注重隐私的夫妇，所以，下次我们看到男婴时应该是在官方照片上，而这可能在数周之后。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。