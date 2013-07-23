全世界希望一睹英国小王子的风采

路透伦敦7月23日 - 周二全世界都在翘首企盼，希望一睹刚刚出生的英国小王子的风采，各大媒体的摄影师们全副武装，准备拍摄英国威廉王子和凯特王妃带着他们的儿子出院的场景。

现年31岁的凯特周一下午诞下一名男婴，小王子将是英国王位第三顺位继承人。

王室要在晚些时候才会宣布小王子的名字，但“乔治”和“詹姆斯”这两个传统的皇室名字是博彩公司下注者最看好的名字。

威廉夫妇一改传统，通过新闻发布会宣布了小王子的出生消息，但预计还是会遵循在离开圣玛丽医院时，让民众一睹皇家宝宝的传统。

《王室》杂志(Majesty)执行编辑Joe Little表示：“我们可能仅仅会瞥到婴儿的头部上方，但他们会遵守这一传统。”

“此后，我们会有一段时间看不到他们。孩子的出生是一个非常私密的时刻，而他们是一对非常注重隐私的夫妇，所以，下次我们看到男婴时应该是在官方照片上，而这可能在数周之后。”（完）