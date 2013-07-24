威廉王子夫妇带小王子亮相

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月23日 - 英国威廉王子和凯特王妃周二走出伦敦圣玛丽医院，让世人首次目睹小王子的摸样。小王子是英国王位的第三顺位继承人。
威廉王子夫妇向围观的群众和媒体挥手致意，并轮换抱着小王子。小王子被用白色的毯子包裹着，只能看到他的头顶和小手。
“我们仍在为(儿子)考虑名字，我们会尽快起好名字的，”威廉对记者说道，并称他真的是太开心了。
“谢天谢地，他(儿子)长得像她(凯特)，”威廉看了一眼妻子说道。身穿淡蓝色波点裙的凯特连忙回应说“不，不，我对此还不确定”。
“这是十分特殊的时刻，”她补充说。“天下父母可能都知道这种感觉。”
威廉王子夫妇按照传统，在圣玛丽医院的台阶上让世人第一次看到了新出生的皇家宝宝。
一脸轻松的威廉笑着说已为儿子换了第一块尿布，并开玩笑说会在“他(儿子)长大点时告诉他是个懒宝宝”，因为小王子在预产期过后才出生，让他们夫妇和公众等了很长时间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。