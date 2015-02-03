英国女王担心民众未准备好迎接“查尔斯国王”--新传记

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月2日 - 根据一本查尔斯王子的新传记，英国女王伊丽莎白二世担心，查尔斯王子正在规划的不同风格的君主制会让英国民众感到惊讶。

该传记称，66岁的查尔斯王子有时热衷于追求另类，这已经引起白金汉宫的不安。该传记名为《查尔斯：王者之心》（Charles: The Heart of a King），被连载在《泰晤士报》上。

据传记称，当查尔斯最终继承王位时，他计划塑造全新的王权模式，建立较小的君主制，向公众开放王室宅邸。

传记作者凯瑟琳·迈耶（Catherine Mayer）称，“随着女王的统治步入知情者所称的‘必然的暮年期’，在白金汉宫上下担忧之情与日俱增。”

“为了定义作为王位继承人的职责，（查尔斯）王子暗示会重新定义君主制。一些朝臣和女王本人担心，国王及其子民将无法容忍这些新事物的冲击。”

该传记称，查尔斯王子的父亲爱丁堡公爵属于最严厉的批评人士之一，他认为查尔斯王子会为其将“满脑子激情”凌驾于王室责任之上而感到愧疚。

迈耶援引查尔斯本人的话称：“我只是接受最艰难的挑战……我想为那些失去希望和健康的人带来鼓励，为他们重新制造希望。”

白金汉宫发言人拒绝对此书置评。威尔士亲王的发言人发表声明称，迈耶并未获得独家访问查尔斯王子的权力，她的书作并非官方传记。(完)