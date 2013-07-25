英国小王子取名为乔治

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透伦敦7月24日（记者 Costas Pitas） - 英国威廉王子办公室周三称，威廉王子夫妇按照王室传统，为小王子取名为乔治·亚历山大·路易斯（George Alexander Louis）。
肯辛顿宫发布声明称，小王子将被称为剑桥乔治王子殿下。小王子于周一出生，是英国王位的第三顺位继承人。
乔治属于英国民间下注者最看好的名字之列，王子名字对外宣布的时间按照王室标准相对较快。查尔斯王子从出生到对外宣布名字历时一个月，威廉王子是在出生一周时宣布名字的。
英国共有六位国王用过乔治的名字，上一位使用该名字的国王是现任伊丽莎白女王的父亲乔治六世，他在位的时间是1936年至1952年，
亚历山大是伊丽莎白女王的中间名之一（女性名为亚历山德拉），路易斯则是威廉王子的中间名之一。
小王子取名为乔治，并不一定意味着他最终会成为乔治七世国王。伊丽莎白女王父亲的教名是阿尔伯特（Albert），但加冕为国王时选用的是乔治六世。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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