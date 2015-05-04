凯特王妃诞下小公主 英王室聚会看望

路透伦敦5月3日 - 凯特王妃周六上午诞下一女，英国王室又添新成员。周日在伦敦的肯辛顿宫，新公主与祖父母、外祖父母以及其他家庭成员见了面。

新公主是英国王位的第四顺位继承人，目前尚未取名。她于周六早晨诞生于伦敦圣玛丽医院，在医院外的台阶短暂公开露面后，于周六晚回至家中。

肯辛顿宫发表声明称，英国王位第一顺位继承人、小公主的祖父查尔斯王子与康沃尔公爵夫人卡米拉一起看望了小公主。凯特王妃的父母还有妹妹也赶到伦敦看望小公主。

小公主的叔父哈里王子在澳大利亚，没有参加聚会，但他通过肯辛顿宫的声明致意：“她非常美丽。我已等不及要见她了。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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