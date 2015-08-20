伊丽莎白女王将刷新英国王室在位最长纪录，尚无退位意向

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月19日 - 在位63载后，英国女王伊丽莎白下月将成为英国在位时间最长的君主，但与欧洲其他上了年纪交出权杖的君主不同，她似乎无意退位，以将王位传给儿子查尔斯。
接近伊丽莎白女王的人士称，89岁的女王无意追随欧洲君主们退位的风尚。到今年9月9日，伊丽莎白女王在位的时间将超过其高祖母维多利亚女王，刷新在位时间纪录。
这意味着66岁的查尔斯王子将不得不等待更长时间才能登上王座。查尔斯作为王位法定继承人的时间已经创下了纪录。
“我在你们所有人面前宣布，无论是长是短，我的一生都将致力于为你们服务以及为我们伟大的帝国服务，”1947年伊丽莎白在其21岁的生日广播中说道。
在位时长超越维多利亚女王是个里程碑，促使外界猜测伊丽莎白女王是否会退位。
被问及女王是否有可能退位时，一位王室的高级别消息人士向路透表示：“一生意味着一生。”
“女王将不会退位，她一定不能退位，她绝对没有理由退位，而且实际上从宪法和宗教的角度上她不能退位：她是一位加冕的女王，”王室历史学家雨果·维克斯（Hugo Vickers）向路透表示。
伊丽莎白女王自小的玩伴、堂姐Margaret Rhodes认为，女王绝不会不信守对国家所作出的承诺。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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