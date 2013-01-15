英国威廉王子夫妇第一个孩子将于7月出生

图为2012年12月6日在伦敦拍到的英国威廉王子夫妇。 REUTERS/Andrew Winning

路透伦敦1月14日 - 英国威廉王子办公室周一宣布，威廉王子和凯特王妃的第一个孩子将于7月出生。这结束了凯特王妃可能怀的是双胞胎的猜测。

在英国政府修改王位继承法之际，威廉王子和凯特王妃的第一个孩子将备受媒体和公众关注，特别是孩子的性别。修改后的王位继承法将取消性别限制，可确保威廉王子和凯特王妃的第一个孩子成为继威廉后的英国王位第三顺位继承人。

“剑桥公爵和公爵夫人非常欣喜地确认，他们的一个孩子将于7月出生，”威廉王子办公室在一份声明中称。

现年31岁的凯特王妃去年12月因严重晨吐反应住院治疗四天，而这种反应在怀有双胞胎的女性身上较为常见。

“自上月入院治疗后，公爵夫人的身体状况持续好转，”声明补充说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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