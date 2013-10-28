查尔斯王子不急于当国王--《时代》

路透伦敦10月25日（记者 Estelle Shirbon） - 据美国《时代》杂志编辑凯瑟琳·梅耶（Catherine Mayer）称，英国查尔斯王子所热衷的是慈善事业，他希望在成为国王前尽可能多的做慈善。

梅耶对查尔斯王子进行了数月的调查研究，包括采访这位已年届64岁的威尔士亲王，拜访他的多个居所，并对他的50多名助手、朋友和批评人士进行了采访。她在《时代》杂志上写了一篇关于查尔斯王子的长篇报道。

配合该报道的另一篇文章给出了梅耶对查尔斯王子的个人看法，该文章可在《时代》杂志的网站上免费看到。关于查尔斯王子的报道，媒体时常反应的观点是查尔斯想早点成为国王，但梅耶对此却有不同看法。

梅耶在文章中写道，“我发现，这个男人并不像被讽刺得那样，那么热衷继承王位”，而是更急于在成为国王前尽可能地多做事。

梅耶在接受BBC采访时称，“查尔斯王子所热衷的是他所建立的慈善帝国以及他的所有倡议，”她说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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