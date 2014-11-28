英国威廉王子明年初访华

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月27日 - 英国白金汉宫周四宣布威廉王子明年初将访华。这将是近30年来英国皇室成员首次访问中国大陆。
威廉王子将于2月底前往日本展开为期三天的行程，而后前往中国。凯特王妃此次不会陪同出访，因她的预产期在4月。
威廉王子的父亲查尔斯王子1997年出席了中英香港政权交接仪式。近期香港爆发围绕特首普选的示威活动。
白金汉宫透露，威廉王子将为在上海举行的“创意英伦盛典”（GREAT Festival of Creativity）活动揭幕，这场盛典旨在帮助逾500家英国企业接洽潜在的中国合作伙伴。
白金汉宫声明说：“王子还将在北京等地参与相关活动，推动中英关系，促进两国人民之间的交流，并推动打击非法野生动物买卖、提倡保护野生动物。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。