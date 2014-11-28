英国威廉王子明年初访华

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月27日 - 英国白金汉宫周四宣布威廉王子明年初将访华。这将是近30年来英国皇室成员首次访问中国大陆。

威廉王子将于2月底前往日本展开为期三天的行程，而后前往中国。凯特王妃此次不会陪同出访，因她的预产期在4月。

威廉王子的父亲查尔斯王子1997年出席了中英香港政权交接仪式。近期香港爆发围绕特首普选的示威活动。

白金汉宫透露，威廉王子将为在上海举行的“创意英伦盛典”（GREAT Festival of Creativity）活动揭幕，这场盛典旨在帮助逾500家英国企业接洽潜在的中国合作伙伴。

白金汉宫声明说：“王子还将在北京等地参与相关活动，推动中英关系，促进两国人民之间的交流，并推动打击非法野生动物买卖、提倡保护野生动物。”（完）