英国一半民众认为王室比之前更讨人喜欢--调查

路透伦敦4月27日电---网上一项新的调查显示，一半的英国人认为威廉王子和凯特·米德尔顿的婚礼让英国王室变得更讨人喜欢。

4月29日是现剑桥公爵和剑桥公爵夫人结婚一周年的纪念日。这项由Opinium Research对2,000多英国人进行的调查显示，每十人中有一人忘记了他们自己的结婚纪念日，但每五人中却有三人觉得王室婚姻提振了民族士气。

调查还显示，承认忘记结婚纪念日的男性人数几乎是女性的两倍，但英国人普遍预期剑桥公爵和公爵夫人在2013年初时将宣布迎来他们的第一个孩子。

Opinium Research负责研究事务的常务董事James Endersby在声明中称：“威廉和凯特是国家的财富，国人拥戴他们无可厚非，他们的婚礼提振了民族士气。”

过去一年中，凯特的名气和地位扶摇直上，每五人中有三人认为她已经成为英国女性的楷模，占受访者比例的59%；有一半左右的受访者（55%）则认为她目前在全世界范围是一位偶像级的英国人。

“我们发现，男性比女性更可能忘记他们的结婚纪念日，我们希望威廉王子不要忘记去做一些特别的事情。如果国人的预测正确，到他们下一个结婚纪念日时，我们可能迎来一位王室宝宝，”Endersby说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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