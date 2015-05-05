英国新公主取名夏洛特·伊丽莎白·戴安娜

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月4日 （记者 Andrew Osborn） - 英国威廉王子和凯特王妃将新出生的公主取名为夏洛特·伊丽莎白·戴安娜（Charlotte Elizabeth Diana），意在向小公主的祖母戴安娜王妃以及曾祖母伊丽莎白女王致敬。

肯辛顿宫周一发表声明宣布了这个消息。王室观察家以及自小公主周六出生后一直在猜测与下注的博彩公司热切盼望着这个消息。

“公主将被称为剑桥公主夏洛特殿下，”肯辛顿宫在推特上说道。

夏洛特、戴安娜和伊丽莎白都是博彩公司最看好的名字，被认为可能用于给公主取名。夏洛特公主是89岁的伊丽莎白女王的第五个曾孙。

戴安娜的兄弟斯宾塞伯爵（Earl Spencer）对公主的名字表示欣赏，称这个名字“完美”。

目前英国各政党正忙于周四大选的宣传活动，夏洛特公主的出生为许多英国人带来了惬意的消遣。

许多报纸用了大量篇幅报导新公主的降生，而把政治新闻从头版拿了下来。

《每日邮报》等一些报纸反应迅速，为读者解答夏洛特名字的由来。

“这名字很适合公主！”该报网站表示。“这名字的历史久远，可追溯到17世纪，意思是‘娇小’和‘阴柔’，所以夏洛特这个名字对新公主来说可谓完美，”该报在一则新闻的标题中写道。（完）