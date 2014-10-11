安吉丽娜·朱莉获英国荣誉爵士勋章

路透伦敦10月10日 - 英国女王伊丽莎白周五在白金汉宫为知名女星安吉丽娜·朱莉颁发荣誉爵士勋章，以表彰她为结束战乱地区的性暴力以及对英国外交政策所做的贡献。

伊丽莎白女王向朱莉颁发了“圣米迦勒及圣乔治荣誉爵级大十字勋章”。

勋章颁发仪式在白金汉宫1844厅举行，身穿浅灰色套裙的朱莉与伊丽莎白女王握手致意。

现年39岁的朱莉是联合国难民署特使，在2012年与英国前外交大臣黑格共同创办了“预防性暴力倡议”（Preventing Sexual Violence Initiative），今年6月获得上述殊荣，当时她与黑格在伦敦联合主持了结束冲突地区性暴力峰会。

“获得这项与外交政策相关的殊荣对我来说意义重大，因为这是我工作生涯为之奉献的事业，”朱莉当时说。

朱莉不是英国公民，因此不能被封爵。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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