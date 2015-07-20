英国《太阳报》刊女王幼时“纳粹礼”照片 遭白金汉宫谴责

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透伦敦7月18日（记者 Guy Faulconbridge） - 英国白金汉宫周六就《太阳报》刊发英国女王伊丽莎白幼时行“纳粹举手礼”的视频予以谴责。
这段1933年的黑白视频显示，当时年仅七岁的伊丽莎白与三岁的妹妹玛格丽特在苏格兰巴尔莫勒尔堡的花园玩耍，后来成为英国国王的爱德华八世教她们行“纳粹举手礼”。
《太阳报》在其网站刊发了标题为《王室殿下们》（Their Royal Heilnesses）的文章以及这段时长17秒的视频。视频显示，爱德华八世和伊丽莎白女王的母亲也抬起手臂行了“纳粹举手礼”。
“我们对这段拍摄于80年前、明显来自女王个人家庭档案的视频被以这种方式获得并利用感到失望，”白金汉宫发言人称。
《太阳报》总编阿贝尔（Stig Abell）称，这篇报导符合公众利益，是在适当的历史背景下发布的。
阿贝尔没有透露该报是如何获得这段视频的。
“这样做的目的绝对不是为了让女王和白金汉宫感到难堪，”阿贝尔对Sky News说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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