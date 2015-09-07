伊丽莎白二世是英国最受欢迎的君主--调查

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦9月6日 - 调查显示，英国民众认为伊丽莎白二世是他们最伟大的君主。三天后，伊丽莎白二世将成为英国在位时间最长的一位君主。
根据YouGov为《星期日泰晤士报》进行的调查，27%的受访者支持现任女王伊丽莎白二世。
9月9日，89岁的伊丽莎白二世的在位时间将打破她的曾曾祖母维多利亚女王创下的记录，后者在位63年216天。
维多利亚女王在受访者中获得的支持率为12%，伊丽莎白一世的支持率为13%。
伊丽莎白二世1952年登基成为女王。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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