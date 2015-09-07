伊丽莎白二世是英国最受欢迎的君主--调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月6日 - 调查显示，英国民众认为伊丽莎白二世是他们最伟大的君主。三天后，伊丽莎白二世将成为英国在位时间最长的一位君主。
根据YouGov为《星期日泰晤士报》进行的调查，27%的受访者支持现任女王伊丽莎白二世。
9月9日，89岁的伊丽莎白二世的在位时间将打破她的曾曾祖母维多利亚女王创下的记录，后者在位63年216天。
维多利亚女王在受访者中获得的支持率为12%，伊丽莎白一世的支持率为13%。
伊丽莎白二世1952年登基成为女王。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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