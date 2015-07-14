威廉王子出任空中救护飞行员 “尝试做好人”

路透伦敦7月13日 （记者 Michael Holden） - 英国威廉王子周一开始担任空中救护直升机飞行员，他表示这份新工作会让他一直是个“好人”。

威廉王子曾担任英国皇家空军的搜救飞行员，以后他将驾机从剑桥机场起飞，与专科医生和医务人员在英格兰东部执行救护任务。

5月喜得小公主夏洛特的威廉王子称，他对这份工作感到“非常兴奋”。

“这种工作值得做，有价值，对我来说，这工作包含着责任，”他接受媒体的电视采访时表示。

“对我来说，这也是脚踏实地的真正重要的一步，我感觉做这样一份工作，确实会帮助我奠定自己努力目标的核心。”

被问及他想成为什么样的人，他答道：“尝试做一个好人，尝试做我能做到的，尝试做一个受人尊重的人。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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