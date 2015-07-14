威廉王子出任空中救护飞行员 “尝试做好人”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月13日 （记者 Michael Holden） - 英国威廉王子周一开始担任空中救护直升机飞行员，他表示这份新工作会让他一直是个“好人”。
威廉王子曾担任英国皇家空军的搜救飞行员，以后他将驾机从剑桥机场起飞，与专科医生和医务人员在英格兰东部执行救护任务。
5月喜得小公主夏洛特的威廉王子称，他对这份工作感到“非常兴奋”。
“这种工作值得做，有价值，对我来说，这工作包含着责任，”他接受媒体的电视采访时表示。
“对我来说，这也是脚踏实地的真正重要的一步，我感觉做这样一份工作，确实会帮助我奠定自己努力目标的核心。”
被问及他想成为什么样的人，他答道：“尝试做一个好人，尝试做我能做到的，尝试做一个受人尊重的人。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”