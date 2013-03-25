俄富豪别列佐夫斯基英国身亡 死因不明

路透伦敦3月23日（记者 Guy Faulconbridge/Maria Golovnina） - 67岁的俄罗斯寡头别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）死于英国家中。他曾帮助普京上台，后成为普京的死敌。

别列佐夫斯基于2000年流亡至英国。英国警方周六称，无法解释其死因，并开始进行调查。

其友人称，别列佐夫斯基可能是自杀，或死于心脏病，因输掉与切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇60亿美元的官司，其压力增加。

别列佐夫斯基的家位于伦敦以西40公里的阿斯科特镇。他的一名保镖发现其死亡，或许死于其俄式桑拿房内。

“我能够确认他死于家中。我和他认识很久了，我们在一块的时间很长，”住在伦敦的俄罗斯异见人士Andrei Sidelnikov对路透表示。“我很震惊。这是一个时代的终结。”

别列佐夫斯基曾在伦敦誓言推翻普京，称普京为腐败的“强盗”，被一群唯利是图的前克格勃特工簇拥。他指责普京逆转1991年苏联解体后的自由进程。

别列佐夫斯基的阵营包括一些普京的死敌，包括一名前车臣反对派，他还向反对派领导人和Alexander Litvinenko等前间谍人士提供资助。Litvinenko于2006年在伦敦被谋杀。（完）编译：李富强 发稿：程芳

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