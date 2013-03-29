别列佐夫斯基之死不能完全排除不当行为--英国警方

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透英国温莎3月28日(记者 Maria Golovnina) - 据周四的讯问，英国警方认为，俄罗斯富豪别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）的死不能完全排除第三方不当行为。
别列佐夫斯基的尸体周六在他位于英国阿斯科特镇的豪宅中被发现。
他是俄罗斯总统普京的死敌，并在俄罗斯经历了多年的阴谋阳谋、权力斗争和暗杀企图后幸存，但不得不在2000年逃至伦敦。
警方此前称，并未在事发现场发现搏斗痕迹，别列佐夫斯基的死符合自缢特征，这意味着他可能是自杀。
但被问及是否可能涉及第三方时，警探Mark Bissell表示：“不能完全排除这种可能。”但他表示，目前并无任何证据支持这一猜测。
对别列佐夫斯基尸体的毒理检测还在进行中，检验结果很可能将需要数周时间才能得出。
Bissell表示，别列佐夫斯基的脖子周围有条绳索，在他上方的浴帘杆上也有一块相似材料，但他未详细说明。
英国2003年给予别列佐夫斯基政治庇护，理由是如果他回到俄罗斯将有生命危险。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。