别列佐夫斯基之死不能完全排除不当行为--英国警方

路透英国温莎3月28日(记者 Maria Golovnina) - 据周四的讯问，英国警方认为，俄罗斯富豪别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）的死不能完全排除第三方不当行为。

别列佐夫斯基的尸体周六在他位于英国阿斯科特镇的豪宅中被发现。

他是俄罗斯总统普京的死敌，并在俄罗斯经历了多年的阴谋阳谋、权力斗争和暗杀企图后幸存，但不得不在2000年逃至伦敦。

警方此前称，并未在事发现场发现搏斗痕迹，别列佐夫斯基的死符合自缢特征，这意味着他可能是自杀。

但被问及是否可能涉及第三方时，警探Mark Bissell表示：“不能完全排除这种可能。”但他表示，目前并无任何证据支持这一猜测。

对别列佐夫斯基尸体的毒理检测还在进行中，检验结果很可能将需要数周时间才能得出。

Bissell表示，别列佐夫斯基的脖子周围有条绳索，在他上方的浴帘杆上也有一块相似材料，但他未详细说明。

英国2003年给予别列佐夫斯基政治庇护，理由是如果他回到俄罗斯将有生命危险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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