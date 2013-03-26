英国警方称俄罗斯富豪别列佐夫斯基系缢亡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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记者 Maria Golovnina
路透伦敦3月25日 - 英国警方周一表示，俄罗斯富豪别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）为缢亡。他的屍体周末在伦敦附近豪宅锁上的浴室中被发现。
警方表示，案发现场没有激烈搏斗的痕迹，但补充称，还将进行包括毒理学和组织学检查等进一步检测。警方此前已将别列佐夫斯基的屍体移出并进行了屍检。
别列佐夫斯基曾帮助普京成为总统，后于2000年逃亡英国，而他在英国成为俄罗斯政府最激烈的批评者之一。
别列佐夫斯基的屍体周六在他位于阿斯科特镇的豪宅中被发现。
他的部分助手此前曾暗示，别列佐夫斯基或是自杀，因为自从去年输掉了与俄罗斯另一位大亨罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）涉及60亿美元资产的官司后，他就出现了严重的抑郁症。
警方在声明中称：“屍检结果发现，死因符合自缢特征。病理学家没有找到任何可以表明其发生激烈搏斗的痕迹。”
警方早些时候对别列佐夫斯基的家进行了放射性和化学物痕迹的搜查，但无果，称没有证据显示他的死与任何人有关。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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