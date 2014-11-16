英国首相警告若不解决乌克兰问题 俄就可能被孤立和进一步制裁

路透布里斯班11月16日 - 英国首相卡梅伦周日表示，欧洲和美国已向俄总统普京传达了明确信息，即如果不解决乌克兰危机，他的国家将会被全球孤立。

“我想俄罗斯需要知道，美国和欧盟一致认同欧洲大陆不能存在某种长期得不到解决的冲突，”卡梅伦在G20会议对记者说。“如果发生那种情况，我不认为俄罗斯与英国，与欧洲和美国的关系还能维持不变。”

卡梅伦警告称，乌克兰冲突持续构成的地缘政治风险比进一步经济制裁的风险更大。由于俄罗斯支持乌克兰的亲俄叛军，普京在G20峰会上遭到数位领导人的强烈批评。

“我希望就算已经到今天这个地步了，普京总统还是能走上一条不同的路，”卡梅伦说，他并补充称，普京“可以看到自己正站在十字路口。”

卡梅伦还表示，伊朗若希望解除该国遭受的制裁，就必须“体现自己没有在走军事核武的路”。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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