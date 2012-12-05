俄知名人士称若爆发革命会毁掉国家

路透伦敦12月3日电（记者 Maria Golovnina）---俄罗斯知名人士索布恰克（Ksenia Sobchak）周一在伦敦对俄罗斯异见人士称，国内与日俱增的压制将促使更多民众抗争求变，但她警告称，若爆发全面革命，可能毁掉整个国家。

索布恰克曾是不问政治的社交名流，曾是《花花公子》的封面女郎。但过去一年，她令人难以置信地尖锐抨击俄罗斯总统普京，後者是她已故父亲当初的政治盟友，与其父私交甚笃。

索布恰克在对活动人士、学者及普通俄罗斯人的讲话中，敦促反对派人士争取政府体制内部潜在的异见人士，倡导自由且公正的选举，以瓦解普京的统治。

31岁的索布恰克说：“我们生活在一个非常动荡的背景下，很多人已经厌倦了普京，不会重新喜欢上他。”

“但若爆发革命，最终遭殃的还是人民……若爆发革命，我们都是输家，不仅仅是普京。”

自普京重返克里姆林宫以来，俄政府颁布了一系列法律，批评人士称这些法规旨在镇压异见人士。索布恰克称这引发了公愤。

索布恰克曾被称为俄罗斯版的帕丽斯·希尔顿（Paris Hilton），是已故圣彼得堡前市长索布恰克（Anatoly Sobchak）的女儿，凭借主持电视真人秀节目在俄罗斯家喻户晓。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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