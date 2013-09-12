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时事要闻 | 2013年 9月 13日 星期五 07:36 BJT

英国外交大臣称俄罗斯对叙利亚立场发生转变

路透伦敦9月12日 - 英国政府周四表示，美国对实施军事行动的压力、以及越来越多证据显示叙利亚政府使用了化学武器，使俄罗斯的立场发生转变。

“叙利亚使用化学武器的证据越来越多，以及美国国内就是否采取军事行动的讨论，已经使俄罗斯的立场发生转变，”英国外交大臣夏伟林在议会表示。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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