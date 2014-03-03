英国称担忧俄或在乌克兰进一步采取行动

路透伦敦3月3日 -英国称，对于俄罗斯可能派兵进入乌克兰其他地方的可能性非常担忧，并警告普京称，如果他不改变主意，俄罗斯将付出巨大代价。

英国外交大臣黑格表示，俄罗斯干预乌克兰是本世纪以来欧洲最大的危机。

黑格指出，俄罗斯已经在军事上控制了乌克兰克里米亚地区，尽管俄罗斯在当地驻军是合法的，俄罗斯应该命令俄军回到营地。

“我们显然非常担心俄罗斯在乌克兰其他地方采取进一步行动的可能性，但这并不意味着克里米亚的局势是稳定的。”黑格在接受BBC采访时说道。

“俄罗斯的干预导致局势非常紧张和危险。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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