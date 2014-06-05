英国指责俄罗斯煽动乌克兰危机

路透伦敦6月4日 - 英国周三指责俄罗斯通过“大量假消息”煽动乌克兰东部地区的骚乱，呼吁俄罗斯对亲俄分离主义者施压，要他们结束与政府军的冲突。

英国外交部称，俄罗斯否认与乌克兰东部地区事件有关是不可信的。

“我们呼吁俄罗斯利用其影响力来结束不稳定局势。俄罗斯拒绝谴责武装组织的非法行为，这些组织看俄罗斯的眼色行事，”英国外交部在声明中称。

“我们听到了（来自俄罗斯的）大量假消息和有煽动性的声明，这些激起了骚乱并制造了无端的恐惧。我们看到了乌克兰边境出现部队的集结和调动，意在进行威胁。”

英国称，克里米亚并入俄罗斯导致俄罗斯在世界舞台上被孤立。英国外交部指出，英国不想孤立俄罗斯，但英国和其他国家无法忽视针对乌克兰主权的攻击。

英国首相卡梅伦周四将在法国与俄罗斯总统普京举行罕见的面对面会谈，他将敦促普京帮助缓解乌克兰局势。

该会谈由卡梅伦发起，原计划于周五举行，但由于技术原因而提前一天。卡梅伦和普京都将前往法国参加诺曼底登陆70周年纪念。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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