沙特王子状告《福布斯》 称其身家被低估

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦6月7日 - 英国《卫报》（Guardian）周五报道称，沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔（Alwaleed bin Talal）在英国状告《福布斯》杂志（Forbes），指控后者诽谤，称后者将其身家少算了96亿美元。
《福布斯》估计阿尔瓦利德身家200亿美元，其在福布斯富豪榜排名第26。阿尔瓦利德则抨击该杂志富豪排名有瑕疵，对中东商界人士有偏见。
伦敦高等法院一官员证实阿尔瓦利德王子4月30日状告《福布斯》杂志、该杂志编辑莱恩（Randall Lane）以及两名记者。
阿尔瓦利德通过其拥有的Kingdom Holding4280.SE，持有花旗集团(C.N)、新闻集团(NWSA.O)和苹果(AAPL.O)等公司的大量股权，还拥有诸多豪华酒店的全部或部分股权。
《福布斯》于3月4日发布最新年度世界富豪榜，次日Kingdom Holding即回应称，估算过程使用了不准确的数据，歧视中东投资者和机构。
但《福布斯》维持其对阿尔瓦利德的身家估值，并于3月25日发表了一篇深度分析文章，名为《阿尔瓦利德王子和Kingdom Holding股价怪现象》，其中详细阐述了该杂志如何得出的估算结果，并批评Kingdom Holding在公布资产细节时缺乏透明度。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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