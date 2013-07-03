英国法院给沙特王子扣上“反复无常”帽子

路透伦敦7月2日（记者 Estelle Shirbon） - 沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德（Alwaleed bin Talal）周二被伦敦一个法庭扣上了“反复无常”和“逃避债务”的帽子。

阿尔瓦利德是沙特国王阿卜杜拉（Abdullah）的侄子，周二是他第二天接受讯问。这可能是针对沙特王室高级成员的最不客气公开讯问之一。

阿尔瓦利德在福布斯富豪排行榜中名列第26位，通过其Kingdom Holding Company4280.SE持有花旗(C.N)、新闻集团(NWSA.O)和苹果(AAPL.O)等公司的大量股份。

约旦女商人莎拉布（Daad Sharab）起诉阿尔瓦利德，称他未按承诺支付1,000万美元的中介费。2006年她帮助阿尔瓦利德以1.2亿美元的价格将一架私人飞机卖给卡扎菲。

阿尔瓦利德表示，从未答应支付1,000万美元中介费，最终决定不向莎拉布支付任何费用，因为她在长时间而且曲折的销售过程中转而拥护利比亚人。

“在阿拉伯世界，背后捅刀子是大忌，没有协议可言，”阿尔瓦利德在法庭上称。

他一再表示，协议一直都是“在我的自由裁量”之下莎拉布可以得到一定的数额，而她越过这一底线要求得到1,000万美元。

“她未尊重是在我的自由裁量之下这一事实……自由裁量意味着，我有权想怎么做就怎么做。”

莎拉布的律师弗里德曼（Clive Freedman）指责阿尔瓦利德编造证据，并称他“逃避债务”，拒绝向莎拉布多年替他开展的工作付钱。

法官史密斯（Peter Smith）对阿尔瓦利德的辩词感到惊讶。“如果要靠你的自由裁量，且你的自由裁量反复无常，那么没人会与你做生意，”史密斯说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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