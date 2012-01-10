英首相敦促苏格兰尽快举行独立公投

赞比亚北部地区发生6.1级地震--USGS
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透伦敦1月9日电（记者 Keith Weir）---英国首相卡梅伦称，苏格兰应该最早明年举行独立公投。这与想争取更多时间、为从联合王国脱离赢得支持的苏格兰民族党（SNP）的想法相抵触。
卡梅伦反对苏格兰独立，他称英格兰与苏格兰约300年的联合关系未来的不确定性，对企业制造了诸多麻烦，同时还破坏投资。
他告诉天空新闻台（Sky News）："如果（苏格兰民族党党魁）萨尔蒙德（Alex Salmond）想举行独立公投，为何要等到2014年？"
"这对苏格兰的破坏极大，因为企业界总是问：‘苏格兰是联合王国的一部分吗？他们会在一起吗？我要不要投资？'"
苏格兰自联合王国1707年组成以来一直保留着自己的法律体系，并在1999年成立自治政府，对卫生、教育和监狱等事务拥有自治权。
苏格兰民族党去年5月在苏格兰选举中获得大多数席位，且已经承诺会在任期至2016年的本届议会下半期举行独立公投。
英国政府可能在未来几天宣布苏格兰的独立公投是否具有法律效力。媒体周一报导称，英国政府可能宣布，苏格兰必须在未来18个月进行公投，否则公投将不具法律效力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)表示，美国华盛顿州西北部周三发生规模4.2地震。 根据该局网站，地震发生于当地时间大约晚间九点，地点为华盛顿州西图市西方75英哩(120公里)。 初步并无损害或伤亡报告传出。全美气象服务(NWS)在推特上表示，预计不致引发海啸。(完) (编译 龚芳; 审校 王洋)