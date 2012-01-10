英首相敦促苏格兰尽快举行独立公投

路透伦敦1月9日电（记者 Keith Weir）---英国首相卡梅伦称，苏格兰应该最早明年举行独立公投。这与想争取更多时间、为从联合王国脱离赢得支持的苏格兰民族党（SNP）的想法相抵触。

卡梅伦反对苏格兰独立，他称英格兰与苏格兰约300年的联合关系未来的不确定性，对企业制造了诸多麻烦，同时还破坏投资。

他告诉天空新闻台（Sky News）："如果（苏格兰民族党党魁）萨尔蒙德（Alex Salmond）想举行独立公投，为何要等到2014年？"

"这对苏格兰的破坏极大，因为企业界总是问：‘苏格兰是联合王国的一部分吗？他们会在一起吗？我要不要投资？'"

苏格兰自联合王国1707年组成以来一直保留着自己的法律体系，并在1999年成立自治政府，对卫生、教育和监狱等事务拥有自治权。

苏格兰民族党去年5月在苏格兰选举中获得大多数席位，且已经承诺会在任期至2016年的本届议会下半期举行独立公投。

英国政府可能在未来几天宣布苏格兰的独立公投是否具有法律效力。媒体周一报导称，英国政府可能宣布，苏格兰必须在未来18个月进行公投，否则公投将不具法律效力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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