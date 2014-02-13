英国政府警告苏格兰：独立了就别想用英镑

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透爱丁堡2月13日(记者 Belinda Goldsmith) -英国周四将警告苏格兰，如果苏格兰公投赞成独立，它将无法保有英镑作为货币。这也是英国迄今应对苏格兰独立最大胆的举动。
英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)将寻求利用苏格兰担心失去英镑的心理来打消苏格兰独立的想法。他声称独立后的苏格兰会面临经济风险，陷入波动风暴中。
根据奥斯本办公室的说法，奥斯本将在爱丁堡的讲话中表示：“英镑是世界上最古老也是最成功的货币之一。”
奥斯本将在定于格林威治时间9点(北京时间17:00)的讲话中表示：“英国经济正在以远快于欧洲其他发达国家的速度成长，而在英国国内，苏格兰的发展速度高于其他地区。”
两名消息人士表示，奥斯本将告诉苏格兰人，如果在9月18日的公投中苏格兰选择独立，苏格兰将无法保有英镑。
苏格兰公投面向年龄在16岁以上的大约400万苏格兰民众。
奥斯本在讲话中会动之以情晓之以理，但他也将向苏格兰传达更为严苛的讯息，即离开英国就会失去你们用过逾3个世纪的英镑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。