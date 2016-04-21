苏格兰首席部长称除非民心所向 否则不会推动第二次独立公投

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透爱丁堡4月20日 - 苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）称，除非苏格兰多数民众希望脱离英国，否则苏格兰民族党不会推动第二次独立公投。
“如果有第二次公投--不论是在下届议会还是在未来的议会，我们首先必须获得提议的权利。”斯特金在声明中称。
“在就独立是我们国家最好的出路因此要再次公投而向多数苏格兰民众进行游说前，就确定公投日期，这是先后次序颠倒的做法。”斯特金补充说。
根据民调，苏格兰民族党有望再度在苏格兰议会赢得多数席位，从而再次执政五年。苏格兰民族党自2007年开始执政。
在2014年的独立公投中，苏格兰选民以55%反对、45%支持的结果选择留在英国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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