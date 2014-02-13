英国政府警告苏格兰：独立了就别想用英镑

(本文由路透中文网编译提供)

路透爱丁堡2月13日 - 英国周四将警告苏格兰，如果苏格兰公投赞成独立，它将无法保有英镑作为货币。这也是英国迄今应对苏格兰独立最大胆的举动。

英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)将寻求利用苏格兰担心失去英镑的心理来打消苏格兰独立的想法。他声称独立后的苏格兰会面临经济风险，陷入波动风暴中。

根据奥斯本办公室的说法，奥斯本将在爱丁堡的讲话中表示：“英镑是世界上最古老也是最成功的货币之一。”

奥斯本将在定于格林威治时间9点(北京时间17:00)的讲话中表示：“英国经济正在以远快于欧洲其他发达国家的速度成长，而在英国国内，苏格兰的发展速度高于其他地区。”

两名消息人士表示，奥斯本将告诉苏格兰人，如果在9月18日的公投中苏格兰选择独立，苏格兰将无法保有英镑。

苏格兰公投面向年龄在16岁以上的大约400万苏格兰民众。

奥斯本在讲话中会动之以情晓之以理，但他也将向苏格兰传达更为严苛的讯息，即离开英国就会失去你们用过逾3个世纪的英镑。(完)