英国政府警告苏格兰：独立了就别想用英镑

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月17日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
(本文由路透中文网编译提供)
路透爱丁堡2月13日 - 英国周四将警告苏格兰，如果苏格兰公投赞成独立，它将无法保有英镑作为货币。这也是英国迄今应对苏格兰独立最大胆的举动。
英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)将寻求利用苏格兰担心失去英镑的心理来打消苏格兰独立的想法。他声称独立后的苏格兰会面临经济风险，陷入波动风暴中。
根据奥斯本办公室的说法，奥斯本将在爱丁堡的讲话中表示：“英镑是世界上最古老也是最成功的货币之一。”
奥斯本将在定于格林威治时间9点(北京时间17:00)的讲话中表示：“英国经济正在以远快于欧洲其他发达国家的速度成长，而在英国国内，苏格兰的发展速度高于其他地区。”
两名消息人士表示，奥斯本将告诉苏格兰人，如果在9月18日的公投中苏格兰选择独立，苏格兰将无法保有英镑。
苏格兰公投面向年龄在16岁以上的大约400万苏格兰民众。
奥斯本在讲话中会动之以情晓之以理，但他也将向苏格兰传达更为严苛的讯息，即离开英国就会失去你们用过逾3个世纪的英镑。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 浙江 28.5658 5年 *3.13% 一般地方债 4/17 28.5658 7年 *3.51% 38.0877 10年 *3.67% 86.7119 5年 *3.13% 专项地方债 34.6847 7年 *3.41% 52.027 10年 *3.61% *青海 9.85 3年 3.28% 一般地方债 4
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21