调查显示苏格兰人对独立愈发犹疑

路透伦敦2月23日 -周日，两项调查结果显示对于苏格兰独立一事，苏格兰人的态度变得愈发犹疑不定。苏格兰民族主义者期望结束苏格兰与英格兰307年联邦关系的意愿受挫。

卡梅伦政府将首次在苏格兰举行首次内阁全体会议，以显示其将苏格兰留在大英联邦内的决心。这两项调查结果在此次内阁会议举行前夕发布。

苏格兰人将在9月18日的公投中决定是否脱离英国，主张独立的苏格兰民族党（SNP）试图说服苏格兰人，独立将令其更加自由和繁荣昌盛，卡梅伦对此予以批驳。

《苏格兰周日报》委托ICM进行的调查显示，支持“不独立”的人数上升至49%，在一个月内涨了五个百分点，而支持“独立”的人数仍为37%。

由SNP发起、Panelbase进行的另一项独立调查显示，支持“不独立”的人数从去年9月的43%上升至47%，支持“独立”的人数从去年9月的44%下降到了37%。

之前，英国财政大臣奥斯本曾表示，若苏格兰独立，并不能再使用英镑作为法定货币；欧盟委员会主席巴罗佐也表示，独立的苏格兰要加入欧盟将极其困难。

卡梅伦称，英国保持统一可使苏格兰北海的石油和天然气利益最大化。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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