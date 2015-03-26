英国称华为对英国国家安全未构成威胁

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月25日 - 英国的一个审查委员会称，华为并未对英国国家安全构成威胁。华为产品现已成为英国诸多移动和固话网络的重要组成部分。
2010年，世界第二大电信设备制造商华为与英国政府一道，在牛津设立了一个独立的网络安全评估中心，以评估华为设备是否对英国国家安全构成威胁。
华为进入英国电信网络市场已有十年，最初是与英国电信(BT)达成一笔价值数十亿英镑的交易向后者提供网络设备，之后又成为O2、EE和Talktalk的设备供应商。
但英国和其他国家对允许华为接入关键网络带来的潜在安全隐患提出了质疑。
英国议员2013年称，在华为与BT签署第一份重大合同前，英国各部大臣就应对其进行更密切的审查。英国政府设立了一个委员会审查华为网络安全评估中心的工作，成员包括英国政府与情报机关以及华为公司的代表。该委员会称对测试的独立性和质量表示满意。
“华为产品对英国国家安全有可能造成的任何风险都已充分缓解，”该委员会表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率