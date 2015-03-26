英国称华为对英国国家安全未构成威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月25日 - 英国的一个审查委员会称，华为并未对英国国家安全构成威胁。华为产品现已成为英国诸多移动和固话网络的重要组成部分。

2010年，世界第二大电信设备制造商华为与英国政府一道，在牛津设立了一个独立的网络安全评估中心，以评估华为设备是否对英国国家安全构成威胁。

华为进入英国电信网络市场已有十年，最初是与英国电信(BT)达成一笔价值数十亿英镑的交易向后者提供网络设备，之后又成为O2、EE和Talktalk的设备供应商。

但英国和其他国家对允许华为接入关键网络带来的潜在安全隐患提出了质疑。

英国议员2013年称，在华为与BT签署第一份重大合同前，英国各部大臣就应对其进行更密切的审查。英国政府设立了一个委员会审查华为网络安全评估中心的工作，成员包括英国政府与情报机关以及华为公司的代表。该委员会称对测试的独立性和质量表示满意。

“华为产品对英国国家安全有可能造成的任何风险都已充分缓解，”该委员会表示。（完）