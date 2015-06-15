中俄破解斯诺登机密文件 英国被迫从一些国家撤回特工--报导

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透伦敦6月14日 - 《星期日泰晤士报》报导称，英国已经从“敌对国”撤回了执行任务的特工，此前中国和俄罗斯破解了斯诺登泄漏文件中包含的机密信息。
报导援引英国首相卡梅伦办公室、内政部及安全机构官员的话称，英国军情六处（MI6）已经从某些国家撤回了特工。
报导援引这些官员的话称，俄罗斯和中国都曾设法破解相关加密文件，这些文件中含有可辨认美欧间谍人员的机密情报技术细节。
卡梅伦办公室一位官员称，没有“有人受到伤害的证据”。
卡梅伦办公室发言人拒绝对此置评，英国情报机构代表没有回复路透寻求置评的请求。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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