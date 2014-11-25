英官员称该国面临空前恐怖主义威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月24日 - 英国内政大臣梅伊（Theresa May）周一称，英国正面临其历史上最严重的恐怖主义威胁，该国自2005年伦敦自杀式炸弹袭击事件以来已挫败约40起重大恐怖袭击阴谋。

梅伊透露，英国政府周三将出台新的反恐法案，其中包括便于安全部门网上追踪袭击者以及核查是否有激进武装分子入境的立法。

“当安全和情报部门告诉我们，我们面临空前威胁、或面临911以来最大威胁时，我们就应当注意了。”梅伊在讲话中称。

她表示，基于新的立法，保险公司将不得提供赎金险；而航空公司若不能提供飞往英国的乘客信息，将被实施禁令。

英国政府曾表示，从叙利亚和伊拉克作战归来的英国人，是英国面临的重大威胁之一。

梅伊称，2005年伦敦袭击事件以来，英国已挫败约40起恐怖袭击阴谋，其中包括试图在英国街区实施像孟买枪击案那样的袭击、袭击伦敦证券交易所、炸航班、谋杀英国大使和军方人员等阴谋。（完）