伦敦警方突袭行动逮捕六名恐怖嫌犯

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦7月5日电---伦敦警方称，在周四早间的突袭行动中逮捕了涉嫌准备发起恐怖袭击的五名男子和一名女性。
警方称，此次行动与奥运会无关，但属於在情报引导下的有计划行动。
一名安全消息人士称，这次被抓捕的人与国际伊斯兰武装分子有关，预谋袭击尚处在早期策划阶段。目前尚不清楚警方是否已识别出攻击目标。
在突袭行动中，一名29岁的男子在伦敦西部的一条大街上被捕，其余几人在伦敦东、西部的住宅区被捕。他们的年龄均在18-30岁之间。
警方称，这六人因涉嫌“受命、准备、煽动恐怖主义行动”而被捕。
在奥运会召开前夕，英国安全力量对任何动乱迹象保持高度警觉。七年前的这周，自杀式炸弹客在伦敦发起了一连串有组织的攻击，导致52人死亡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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