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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 18:44 BJT

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者

路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。

一名路透目击者称，数十人跑出该购物中心。

“有人举着手跑出来，”一名路透摄影师称。

当路透进行联系时，曼彻斯特警方不予置评。(完)

(编译 李春喜; 审校 于春红)
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