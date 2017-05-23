英国警方称曼彻斯特爆炸案死亡人数升至22人 自杀袭击者死亡

路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。

“我们目前相信，昨晚的袭击是由一名男子实施的，”大曼彻斯特警察局长Ian Hopkins表示。

“需要优先确定他是单独行动，还是团伙中的一员。”

“我可以确定，这名袭击者在体育场丧生。我们认为袭击者携带简易爆炸装置，引爆后造成了这场惨剧。”(完)