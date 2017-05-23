英国警方称曼彻斯特爆炸案死亡人数升至22人 自杀袭击者死亡

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。
“我们目前相信，昨晚的袭击是由一名男子实施的，”大曼彻斯特警察局长Ian Hopkins表示。
“需要优先确定他是单独行动，还是团伙中的一员。”
“我可以确定，这名袭击者在体育场丧生。我们认为袭击者携带简易爆炸装置，引爆后造成了这场惨剧。”(完)
(编译 张涛/李春喜 审校 王丽鑫/高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。