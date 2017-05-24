曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
马克龙办公室发布声明宣布这项决定。此前英国曼彻斯特的一个演唱会现场发生自杀式炸弹袭击，造成22人死亡。
非常时期权力给予法国警察更大的搜查和逮捕权，是法国在2015年遭遇恐怖攻击后实施，原本预定今年7月中旬到期。2015年11月法国巴黎及附近地区遭受伊斯兰武装分子和自杀式炸弹的袭击，造成130人丧生。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。