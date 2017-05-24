曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力

路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。

非常时期权力给予法国警察更大的搜查和逮捕权，是法国在2015年遭遇恐怖攻击后实施，原本预定今年7月中旬到期。2015年11月法国巴黎及附近地区遭受伊斯兰武装分子和自杀式炸弹的袭击，造成130人丧生。(完)