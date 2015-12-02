伦敦警察高官称伦敦警方可应对巴黎式恐怖袭击

路透伦敦12月2日（记者 Michael Holden） - 英国伦敦助理警察总监加兰（Patricia Gallan）周三驳斥多数非武装力量无法应对巴黎式恐怖袭击的说法，称伦敦警方能应对全副武装的恐怖分子的袭击。

上月的巴黎恐怖袭击事件发生后，有批评观点称，伦敦警方既没有一定数量的武装警察，也没有应对类似事件的武器。

“我们认为我们有能力和实力应对那样的威胁吗？是的，我们有。”加兰对记者称。“我们认为，我们有应对任何恐怖事件的准备。”

与世界各地大多数警方不同的是，英国警察并无常规武装，目前伦敦3.1万警力中只有逾2,000警力可以持枪。

巴黎恐怖袭击事件发生后，伦敦警察总监Brendan Hogan-Howe称，伦敦警方正在努力立即将街头武装警力增加三分之一，希望将长期的街头武装警力较目前增加一倍。

英国首相卡梅伦也表示，英国可部署1万兵力应对重大袭击。（完）