伦敦警察高官称伦敦警方可应对巴黎式恐怖袭击

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透伦敦12月2日（记者 Michael Holden） - 英国伦敦助理警察总监加兰（Patricia Gallan）周三驳斥多数非武装力量无法应对巴黎式恐怖袭击的说法，称伦敦警方能应对全副武装的恐怖分子的袭击。
上月的巴黎恐怖袭击事件发生后，有批评观点称，伦敦警方既没有一定数量的武装警察，也没有应对类似事件的武器。
“我们认为我们有能力和实力应对那样的威胁吗？是的，我们有。”加兰对记者称。“我们认为，我们有应对任何恐怖事件的准备。”
与世界各地大多数警方不同的是，英国警察并无常规武装，目前伦敦3.1万警力中只有逾2,000警力可以持枪。
巴黎恐怖袭击事件发生后，伦敦警察总监Brendan Hogan-Howe称，伦敦警方正在努力立即将街头武装警力增加三分之一，希望将长期的街头武装警力较目前增加一倍。
英国首相卡梅伦也表示，英国可部署1万兵力应对重大袭击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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