英国议会主张多招中年女特工

路透伦敦3月5日 - 英国议会情报和安全委员会周四称，英国安全机构应考虑多招聘中年女性以及母亲加入特工队伍，并应重点关注父母们常常光顾的网站去寻觅人选。

该委员会称，安全机构想要应对英国面临的威胁，关键要实现情报队伍的多样化。

该委员会成员布利尔斯（Hazel Blears）说：“如果所有的情报人员都是一个套路、相似的背景、相似的特点，那么他们就可能存在无法察觉的偏见，这样在锁定问题以及寻求解决方案时就存在局限性。”

英国情报机构逾1.2万名工作人员中，女性占了37%。而在英国整个公务人员队伍中，女性比例高达53%。

报告称，应该把注意力投向特定女性群体，可借助面向妈妈群体的网站Mumsnet等媒介。

布利尔斯说：“中年或已在职场多年的女性或妈妈群体，有着宝贵的人生阅历，这可能是一个尚未开发的人才库。”

这种观点得到美国前国务卿奥尔布赖特的赞许。

奥尔布赖特说：“布利尔斯女士说得非常对，应该实现多元化，这不仅有法律或道德依据，还因为这能帮助（情报机构）在面对国家安全威胁时做出更好的应对。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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