英国警方称尚不能确定伦敦清真寺附近男子死亡是袭击造成

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月19日 - 英国警方周一表示，现在还不能确定发生在伦敦北部一座清真寺附近的死伤事件是由冲入礼拜者人群的厢型车造成。
“事件发生时，一名男子已经在现场接受急救了，令人难过的是，这名男子死了，”反恐官员Neil Basu表示。
“他的死亡与袭击之间是否有因果关系，将是调查内容的一部分，现在还不能确定他的死亡是由此次袭击导致。”
Basu还表示，现在还不能确定袭击者的动机，不过这起事件具有恐怖主义袭击的所有特点，而且所有受害者都是穆斯林。
他说没有发现有其他嫌犯，而且警方在现场未发现此前报导所称的持刀伤人事件的迹象。(完)
(编译 李春喜 审校 刘秀红)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。