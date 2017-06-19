英国警方称尚不能确定伦敦清真寺附近男子死亡是袭击造成

路透伦敦6月19日 - 英国警方周一表示，现在还不能确定发生在伦敦北部一座清真寺附近的死伤事件是由冲入礼拜者人群的厢型车造成。

“事件发生时，一名男子已经在现场接受急救了，令人难过的是，这名男子死了，”反恐官员Neil Basu表示。

“他的死亡与袭击之间是否有因果关系，将是调查内容的一部分，现在还不能确定他的死亡是由此次袭击导致。”

Basu还表示，现在还不能确定袭击者的动机，不过这起事件具有恐怖主义袭击的所有特点，而且所有受害者都是穆斯林。

他说没有发现有其他嫌犯，而且警方在现场未发现此前报导所称的持刀伤人事件的迹象。(完)