“伊斯兰国”图谋实施引人瞩目的大规模袭击--英国警方

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦3月7日 - 英国反恐官员周一称，“伊斯兰国”武装分子图谋对英国和西方生活方式实施“引人瞩目的大规模”攻击。
伦敦警察局助理专员马克·罗立（Mark Rowley）称，来自“伊斯兰国”的威胁在发生变化，且“伊斯兰国”意图在其他地方实施类似巴黎恐袭案的行动。
“我们近几个月看到这种威胁正在扩展，（恐怖分子）有更多攻击西方生活方式的计划。从原本针对警察、军队和国家象征等较窄的目标扩展至更广泛的目标，”罗立对记者表示。
“你们看到的是一个有野心实施引人注目的大规模攻击的恐怖组织，而不仅仅是其他迄今已遭挫败的图谋。”
罗立称，近期的逮捕显示“伊斯兰国”在企图向欧洲北部输入武装分子上在采取不同的策略。这些武装分子受过准军事训练，拥有武器。
“恐怖组织向来都欲实施更加引人注目的大规模袭击，因为这样影响更大，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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