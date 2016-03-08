“伊斯兰国”图谋实施引人瞩目的大规模袭击--英国警方

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月7日 - 英国反恐官员周一称，“伊斯兰国”武装分子图谋对英国和西方生活方式实施“引人瞩目的大规模”攻击。
伦敦警察局助理专员马克·罗立（Mark Rowley）称，来自“伊斯兰国”的威胁在发生变化，且“伊斯兰国”意图在其他地方实施类似巴黎恐袭案的行动。
“我们近几个月看到这种威胁正在扩展，（恐怖分子）有更多攻击西方生活方式的计划。从原本针对警察、军队和国家象征等较窄的目标扩展至更广泛的目标，”罗立对记者表示。
“你们看到的是一个有野心实施引人注目的大规模攻击的恐怖组织，而不仅仅是其他迄今已遭挫败的图谋。”
罗立称，近期的逮捕显示“伊斯兰国”在企图向欧洲北部输入武装分子上在采取不同的策略。这些武装分子受过准军事训练，拥有武器。
“恐怖组织向来都欲实施更加引人注目的大规模袭击，因为这样影响更大，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美