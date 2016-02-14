英国必须更新核武才能保持全球地位--美国防长

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伦敦2月13日 - 媒体周六援引美国国防部长卡特的说法称，英国如果还想继续保持在全球事务中的“特别强大”角色，必须更新其三叉戟（Trident）潜射弹道导弹核武系统。
英国拟今年就更换四艘装载核弹头的老旧潜艇作出决定，首相卡梅伦力挺更新计划，而反对党工党内部对该计划看法不一。
英国政府称替代这些潜艇的计划将耗资310亿英镑，路透估算的未来32年间新潜艇的更新和维护总费用为1670亿英镑。
英国广播公司（BBC）在其网站报导称，卡特表示潜艇的升级有助于英国与美国间的“特殊关系”。
报导援引卡特的说法称，这种核武威慑可以使英国“延续其凭借道德地位和历史地位在全球舞台扮演的特别强大角色。”
“军事力量与这种地位的匹配是非常重要的，所以我们非常支持（英国的核武更新计划）。我们很仰仗英国，英国也依赖我们，这是这种特殊关系的一部分。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。