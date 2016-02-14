英国必须更新核武才能保持全球地位--美国防长

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月13日 - 媒体周六援引美国国防部长卡特的说法称，英国如果还想继续保持在全球事务中的“特别强大”角色，必须更新其三叉戟（Trident）潜射弹道导弹核武系统。

英国拟今年就更换四艘装载核弹头的老旧潜艇作出决定，首相卡梅伦力挺更新计划，而反对党工党内部对该计划看法不一。

英国政府称替代这些潜艇的计划将耗资310亿英镑，路透估算的未来32年间新潜艇的更新和维护总费用为1670亿英镑。

英国广播公司（BBC）在其网站报道称，卡特表示潜艇的升级有助于英国与美国间的“特殊关系”。

报道援引卡特的说法称，这种核武威慑可以使英国“延续其凭借道德地位和历史地位在全球舞台扮演的特别强大角色。”