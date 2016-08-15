德国央行称英国退欧仅会对德国造成有限的短期经济影响

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透法兰克福8月15日 - 德国央行周一表示，英国公投退出欧盟的结果料仅对德国经济造成有限的短期影响，并且德国企业界的士气依然保持正面。
德国央行预估，德国经济在今年夏季依然继续扩张，得益于出口、工业生产、建筑和消费者支出的多重支撑。
“在公众对于英国公投退欧所带来经济影响的激烈辩论背景下，德国企业的乐观预期截至目前仅受到温和冲击，”德国央行在其月度报告中称。
“这支持这样的观点，即英国公投退欧对德国的经济影响将是有限的，至少短期内如此。”
上周的数据显示，德国截至6月的三个月国内生产总值(GDP)增长0.4%。
尽管这一增幅不及第一季，但德国经济的表现仍要好于其他欧洲国家以及分析师的预期。(完)
(编译 高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)
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路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
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