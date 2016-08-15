德国央行称英国退欧仅会对德国造成有限的短期经济影响

路透法兰克福8月15日 - 德国央行周一表示，英国公投退出欧盟的结果料仅对德国经济造成有限的短期影响，并且德国企业界的士气依然保持正面。

德国央行预估，德国经济在今年夏季依然继续扩张，得益于出口、工业生产、建筑和消费者支出的多重支撑。

“在公众对于英国公投退欧所带来经济影响的激烈辩论背景下，德国企业的乐观预期截至目前仅受到温和冲击，”德国央行在其月度报告中称。

“这支持这样的观点，即英国公投退欧对德国的经济影响将是有限的，至少短期内如此。”

上周的数据显示，德国截至6月的三个月国内生产总值(GDP)增长0.4%。

尽管这一增幅不及第一季，但德国经济的表现仍要好于其他欧洲国家以及分析师的预期。(完)