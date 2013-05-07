英国应退出欧盟--前财政大臣

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透伦敦5月7日 - 英国前财政大臣劳森(Nigel Lawson)周一表示，首相卡梅伦想从欧盟夺回权力的计划注定失败，较好的选择是英国退出欧盟。
劳森是卡梅伦领导的保守党内最资深的成员，其呼吁英国退出欧盟。
卡梅伦今年1月曾承诺将重新协商英国与欧盟的关系，且一旦在2015年再次胜选，将就英国是否留在欧盟举行公投。
劳森周一在英国泰晤士报撰文写道，卡梅伦试图从欧盟手中夺回权力，可能只会取得“微不足道”的结果。
劳森称，欧盟已经演变成一个“官僚怪物”，若英国在加入欧盟40年后退出，英国经济将会更加强劲。
“我强烈认为英国离开欧盟，将给英国带来积极的经济影响，”劳森写道。“我认为经济获得的益处将远远超过所付出的成本。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 许娜/高琦)
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路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)