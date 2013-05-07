英国应退出欧盟--前财政大臣

路透伦敦5月7日 - 英国前财政大臣劳森(Nigel Lawson)周一表示，首相卡梅伦想从欧盟夺回权力的计划注定失败，较好的选择是英国退出欧盟。

劳森是卡梅伦领导的保守党内最资深的成员，其呼吁英国退出欧盟。

卡梅伦今年1月曾承诺将重新协商英国与欧盟的关系，且一旦在2015年再次胜选，将就英国是否留在欧盟举行公投。

劳森周一在英国泰晤士报撰文写道，卡梅伦试图从欧盟手中夺回权力，可能只会取得“微不足道”的结果。

劳森称，欧盟已经演变成一个“官僚怪物”，若英国在加入欧盟40年后退出，英国经济将会更加强劲。

“我强烈认为英国离开欧盟，将给英国带来积极的经济影响，”劳森写道。“我认为经济获得的益处将远远超过所付出的成本。”(完)

(编译 孙茉莉; 审校 许娜/高琦)

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