英国称扣留“棱镜门事件”曝光记者的伴侣“合法”

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月20日 - 英国当局周二表示，根据反恐法条款扣留曝光“棱镜门事件”记者的伴侣是“合法且符合程序的”。
美国记者格林沃尔德的伴侣大卫·米兰达(David Miranda)周日在伦敦希思罗机场被盘问九小时后获释，没有遭指控。此举引发外界要求英国政府对此作出解释的呼吁。
伦敦大都会警察局（Metropolitan Police Service）在声明中表示，对这名28岁的男子进行盘问是“必要且适当的”。警方为米兰达提供了一名法律代表，且在质询过程中有律师陪同。
声明称：“伦敦大都会警察局目前还没有收到投诉。”
他们是根据英国《2000年反恐法案》第七章扣留米兰达的。该法案允许警方截停并质询正在通过港口和机场的人，以确定他们是否参与计划恐怖主义行动。
伦敦大都会警察局表示，有安全措施到位，以确保该权力被适当使用。
《卫报》周一表示，对米兰达被扣留感到“震惊”，将敦促英国当局作出澄清。（完）
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。