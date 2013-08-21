英国称扣留“棱镜门事件”曝光记者的伴侣“合法”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月20日 - 英国当局周二表示，根据反恐法条款扣留曝光“棱镜门事件”记者的伴侣是“合法且符合程序的”。

美国记者格林沃尔德的伴侣大卫·米兰达(David Miranda)周日在伦敦希思罗机场被盘问九小时后获释，没有遭指控。此举引发外界要求英国政府对此作出解释的呼吁。

伦敦大都会警察局（Metropolitan Police Service）在声明中表示，对这名28岁的男子进行盘问是“必要且适当的”。警方为米兰达提供了一名法律代表，且在质询过程中有律师陪同。

声明称：“伦敦大都会警察局目前还没有收到投诉。”

他们是根据英国《2000年反恐法案》第七章扣留米兰达的。该法案允许警方截停并质询正在通过港口和机场的人，以确定他们是否参与计划恐怖主义行动。

伦敦大都会警察局表示，有安全措施到位，以确保该权力被适当使用。