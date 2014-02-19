斯诺登当选英国格拉斯哥大学“学生校长”

路透伦敦2月18日 - 美国“棱镜门”揭秘者斯诺登当选为苏格兰格拉斯哥大学（Glasgow University）“学生校长”。该校是英国历史最为悠久的大学之一，“学生校长”一职始创于1451年。

斯诺登去年曝光美国政府的机密监控项目和其它活动后逃往香港，随后转至俄罗斯，目前在俄罗斯临时避难。他面临美国的刑事指控。

格拉斯哥大学学生代表通过斯诺登的律师获得斯诺登本人的同意后，提名他出任该职位。

该校官员称，斯诺登在网上投票中击败另外三名候选人，赢得了为期三年的“学生校长”职位。

该校“学生校长”的职责是向校方反映学生关注的问题，南非前总统曼德拉的前妻温尼·曼德拉（Winnie Mandela）和以色列揭秘者莫迪凯·瓦努努（Mordechai Vanunu）曾分别于1987年和2005年担任该职位。

斯诺登竞选该职位的发言人Chris Cassells称，格拉斯哥大学拥有通过校长发表重大声明这样“让人骄傲的优良传统”。

“我们向世人证明我们对民主权利等重大问题并不是麻木不仁的，今天我们再次彰显这一理念，”Cassells在声明中说。

斯诺登在英国《卫报》发表声明称，他对当选感到“受宠若惊”，并称这是支持学术自由的大胆的历史性决定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。