斯诺登当选英国格拉斯哥大学“学生校长”

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透伦敦2月18日 - 美国“棱镜门”揭秘者斯诺登当选为苏格兰格拉斯哥大学（Glasgow University）“学生校长”。该校是英国历史最为悠久的大学之一，“学生校长”一职始创于1451年。
斯诺登去年曝光美国政府的机密监控项目和其它活动后逃往香港，随后转至俄罗斯，目前在俄罗斯临时避难。他面临美国的刑事指控。
格拉斯哥大学学生代表通过斯诺登的律师获得斯诺登本人的同意后，提名他出任该职位。
该校官员称，斯诺登在网上投票中击败另外三名候选人，赢得了为期三年的“学生校长”职位。
该校“学生校长”的职责是向校方反映学生关注的问题，南非前总统曼德拉的前妻温尼·曼德拉（Winnie Mandela）和以色列揭秘者莫迪凯·瓦努努（Mordechai Vanunu）曾分别于1987年和2005年担任该职位。
斯诺登竞选该职位的发言人Chris Cassells称，格拉斯哥大学拥有通过校长发表重大声明这样“让人骄傲的优良传统”。
“我们向世人证明我们对民主权利等重大问题并不是麻木不仁的，今天我们再次彰显这一理念，”Cassells在声明中说。
斯诺登在英国《卫报》发表声明称，他对当选感到“受宠若惊”，并称这是支持学术自由的大胆的历史性决定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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